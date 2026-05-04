Rodríguez (PP) afirma que la regularización de inmigrantes puede "alterar el censo electoral"

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmado que la regularización extraordinaria de migrantes puede alterar el censo electoral de España: "No de forma inmediata, pero sí de aquí a pocos años, lo que está haciendo de alguna manera es alterar el censo electoral".

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido al preguntársele por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre un presunto fraude electoral a través de una manipulación del censo.

Rodríguez ha afirmado que desde el PP catalán tampoco confían en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Confianza en Sánchez poca, atendiendo a los antecedentes".

"Habiendo visto las imágenes escondiendo urnas en la sede del propio PSOE para robar a sus compañeros unas votaciones, o habiendo escuchado a sus íntimos colaboradores que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo", ha añadido.

Así, ha afirmado desconocer si Sánchez ha impulsado la regularización "con esta voluntad o no", pero ha insistido en que con el presidente de Gobierno las confianzas deben ser las mínimas.

FLOTILLA

Preguntado por la detención de los miembros de la Flotilla por parte de Israel, Rodríguez ha condenado "todos los actos en contra de esta operación", aunque la ha tildado de propaganda.

"Los que se embarcaron en esta Flotilla ya sabían a lo que se arriesgaban, y también sabían qué es lo que iban a hacer. Y lo que iban a hacer es simplemente pura propaganda", ha añadido.

ENCUESTAS ELECTORALES

Respecto a las recientes encuestas electorales, Rodríguez ha celebrado que apuntan a que "los andaluces vuelven a dar mayoritariamente su apoyo al PP y vuelven a desconfiar mayoritariamente en el proyecto del PSOE, y más actualmente con una persona directamente vinculada a Pedro Sánchez".

"Quedan todavía unos cuantos días de campaña, veremos cómo acaba todo esto, pero nosotros obviamente estamos esperanzados en que el gobierno de Juanma Moreno obtenga la revalidación", y ha asegurado que sería la señal de que los andaluces valoran positivamente todos los años del PP andaluz.

Respecto a las encuestas en clave catalana, ha señalado "la tendencia del crecimiento desmedido de Aliança Catalana" y ha afirmado que se debe a la frustración que ha generado el independentismo en su electorado así como a las políticas de la izquierda en cuestiones como seguridad o vivienda.

"Veremos de aquí a las elecciones qué es lo que acaba pasando. Pero vaya, en Catalunya creo que no necesitamos ni más independentismo ni más populismo, sino volver al orden", ha concluido.