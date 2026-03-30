Rodríguez (PP) pide ejecutar y no intentar "burlar" la sentencia del TSJC sobre el catalán

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha pedido que ejecutar y no intentar "burlar" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló parcialmente el Decreto 91/2024 regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

"De lo que se trata es de cumplir las sentencias, no de legislar para ver cómo podemos burlar aquella sentencia, que es lo que ha intentado hacer la Generalitat en este caso", ha sostenido Rodríguez en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes.

El PP se ha pronunciado así tras la decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y que implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.

"Lo que pedimos es que, si hay una sentencia, que se ejecute y se lleve a cabo tal y como dice", ha apuntado el dirigente de PP catalán.

En este sentido, también ha reclamado no tratar al castellano en Catalunya como si fuera una lengua extranjera: "Nos da mucho la impresión de que esto es lo que está pasando demasiado a menudo".

DOMINGO DE RAMOS EN ISRAEL

Preguntado por el impedimento de la policía israelí al jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, de entrar al Santo Sepulcro este Domingo de Ramos, Rodríguez ha lamentado que "esta festividad y otras festividades no se puedan celebrar con normalidad".

"La situación que vive Oriente Medio en estos momentos tampoco es de normalidad. Pero, en cualquier caso, lamentar que se produzcan estos hechos y estas circunstancias", ha concluido.

LEY DE VIVIENDA CATALANA

Finalmente, se ha referido al recurso que presentó el PP el viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) a la ley catalana de vivienda, y ha reiterado que la norma "cambia las condiciones" y, por ello, vulneran derechos de los propietarios.

El PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra diversos preceptos de la Ley de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Catalunya, por "vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos".

"El PP lo ha llevado al TC para que determine si, como nosotros pensamos, hay una afectación a los derechos de los ciudadanos que se tendría que intentar evitar", ha agregado Rodríguez.

Y, finalmente, ha señalado la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la campaña de las elecciones andaluzas, y ha asegurado que no es "ejemplo de nada" para los andaluces por su falta de Presupuestos.