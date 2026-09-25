Roldán (PP) avisa que no participarán en un pacto educativo "destinado a blindar" el modelo actual

Illa y Niubó reunidos con representantes de los partidos para afrontar la crisis educativa. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha avisado al Govern de que no participarán en un pacto educativo "destinado a blindar un modelo que no ha mejorado las cosas", y ha acusado al Govern del PSC de agravar la situación educativa de Catalunya con malas decisiones y el escándalo de las pruebas Pisa.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este viernes tras la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación, Ester Niubó, con representantes de los grupos parlamentarios para abrir el debate sobre la educación catalana, a la que Roldán ha explicado que finalmente han decidido asistir porque han percibido una "música diferente" en el discurso de Illa del miércoles en el Parlament.

"Por primera vez el presidente reconocía que el modelo ha fracasado. Es un primer punto de partida", ha reconocido Roldán, que ha detallado que también se han comprometido a asistir a las primeras reuniones de los dos grupos de trabajo que se ha acordado crear tras esta primera reunión.

Sin embargo, Roldán ha advertido de que decidirán qué harán si detectan que son una cortina de humo o hay temas de los que no pueden hablar: "Si hay una intención de cambiar el modelo, reconocer que las cosas no se han hecho bien, el PP extenderá la mano", ha destacado.

La portavoz popular se ha mostrado de acuerdo en que se alcance una inversión del 6% del PIB catalán en educación, pero ha pedido concreciones y calendarización, y ha añadido que "no solamente es un problema de financiación, es un problema de modelo educativo, de arriba a abajo".

Entre las prioridades que ha expuesto el PP en la reunión, Roldán ha detallado que han incidido en el modelo lingüístico, ya que quieren que se tenga en cuenta "los beneficios del aprendizaje en la lengua materna", y ha añadido que el Govern en ningún momento les ha trasladado que este tema estuviese fuera de debate, después de que Niubó haya dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que el modelo lingüístico no estaba encima de la mesa.