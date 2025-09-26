Romà (3Cat) destaca las cifras de los nuevos informativos: "Estamos satisfechos por la apuesta"

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacado este viernes las buenas cifras del nuevo modelo de informativos, 3CatInfo, en su primera semana en funcionamiento: "Estamos satisfechos por la apuesta".

Lo ha dicho en la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el Parlament junto al director de TVC, Sigfrid Gras, el de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, y el jefe del proyecto 3CatInfo, Daniel Bramon.

En esta primera semana, casi un millón de dispositivos ha conectado con los contenidos digitales de 3CatInfo, se han hecho más de 1,5 millones de reproducciones de vídeo y audio y han aumentado un 30% las reproducciones diarios de vídeos informativos, ha informado 3Cat en un comunicado.

El 36,3% de la población de Catalunya ha seguido contenidos informativos de 3CatInfo en la televisión en esta primera semana, y los 'Telenotícies' aumentan su audiencia tanto a nivel digital como en televisión: ha crecido un 3,5% la cifra de espectadores únicos diarios y semanales en la televisión, llegando a los 2,5 millones.

Los canales 24 horas también han experimentado un crecimiento: 3CatInfo de televisión -antiguo 3/24-- ha aumentado un 11% en dispositivos únicos respecto a la media diaria de 2025 y en el lineal lo han hecho un 3%, y 3CatInfo de radio -antigua Catalunya Informació-- ha incrementado su consumo un 17% en dispositivos únicos.

La app de 3Cat Info también crece con un 23% más de dispositivos diarios y 10,4 millones de reproducciones de vídeos en las redes sociales, y los nuevos canales de mensajería han comenzado con fuerza, con casi 7.000 usuarios.

"NO ESTAMOS MATANDO" MARCAS

Romà ha precisado que la marca 3Cat viene a sustituir a la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y que quiere que convivan perfectamente marcas como TV3 y Catalunya con otras nuevas para crecer como EVA o 3CatInfo.

"No estamos matando a TV3 ni a Catalunya Ràdio. Son dos marcas que queremos que sigan", ha añadido, señalando que existen contenidos que van más allá de estos dos canales.