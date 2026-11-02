Romero afirma que Catalunya tiene un ecosistema de talento propio "muy atractivo" para las empresas

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Apunta que la vivienda y la movilidad "son claves" para captar inversión BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que Catalunya tiene un ecosistema muy propio para generar talento que es "muy atractivo" para las empresas que quieren instalarse en el territorio, y ha señalado que el talento es el elemento clave por el que se mueve el mundo.

Lo ha dicho durante su participación en el congreso World in Progress (WIP) organizado por Prisa, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, durante una charla con el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego.

Romero ha puesto en valor que Catalunya cuenta con universidades que se sitúan entre "las 200 mejores" del mundo, grandes centros de formación para ejecutivos y centros de investigación muy potentes, destacando la producción académica.

Para atraer inversión, ha dicho que es importante que las administraciones den un mensaje de estabilidad política y seguridad jurídica, dos elementos que ve "indispensables" y cree que se están dando con el actual Govern.

VIVIENDA Y MOVILIDAD

Por otro lado, también ha subrayado que la vivienda y la movilidad "son claves" para captar inversión, talento y capital humano.

"Necesitamos comunicarnos bien para que personas que trabajan en Barcelona puedan vivir en Igualada, en Manresa, en Mátaro o en Vilanova, y esto haga que, evidentemente, haya mucha más cohesión y equilibrio territorial", ha dicho.

Respecto a la vivienda, ha explicado que el problema actual es que hay falta de oferta, y ha defendido que el Govern está aumentándola y construyendo más, con programas como el Pla 50.000 "pero también intentando regular para poner más vivienda en el mercado".

COMPETITIVIDAD

Acerca de la noción de lo que significa se competitivo en el contexto actual, ha sostenido que no es solo reducir los costes sino también innovar y generar seguridad, por lo que cree que la competitividad "cada vez es más poliédrica".

Ha apuntado que es necesario que las empresas crezcan en tamaño porque el 97% de las empresas catalanas son pymes y, dice, son las que más sufren los efectos de las crisis: "Necesitamos que nuestras empresas sean más grandes. Y en esto les debemos ayudar. Y estamos en diferentes programas para ver cómo, a través de diferentes mecanismos, ayudamos a crecer, a tener músculo, a ser más grandes".

Sobre la situación económica ha afirmado que pese a que los datos son buenos mucha gente sufre el efecto de la inflación, y ha defendido apostar por políticas sociales que modifican el entorno para mejorar la calidad de vida, poniendo como ejemplo el Pla de Barris aprobado por el Govern.