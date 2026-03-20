Romero afirma que el Govern está dispuesto a "negociar" con docentes y defiende el actual acuerdo

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que el Govern está "dispuesto a hablar, sentarse y negociar" con los profesores en huelga, pero ha defendido el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC.OO. y UGT para mejorar las condiciones de los docentes.

En rueda de prensa este viernes, la consellera ha mostrado respeto a la huelga y las manifestaciones de los maestros, tras lo que ha destacado que el Govern ha llevado a cabo una negociación difícil pero valiente con los sindicatos educativos, y ha reconocido que lo acordado "siempre puede ser más".

"Creemos que es un buen acuerdo, que es un acuerdo que permite cambiar hacia las mejoras salariales de docentes, que pasamos de la tercera posición por la cola a la tercera posición por delante de la comparativa con el resto de comunidades autónomas", ha subrayado Romero, que ha añadido que el Govern también ha llegado a acuerdos con el sindicato Ustec en cuestiones del modelo educativo.