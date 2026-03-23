Romero afirma que los Presupuestos deben aprobarse entre finales de abril y mayo "para no sufrir"

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado este lunes que los Presupuestos deberían aprobarse entre finales de abril y mayo "para no sufrir", y ha explicado que el decreto que Govern presenta este miércoles para paliar las consecuencias del conflicto en Irán no incluyen medidas en vivienda.

Ha expresado que le gustaría que las cuentas estuvieran aprobadas antes del día de Sant Joan porque "una vez entran son 5 o 6 semanas", ya que considera que cuanto más tarde se aprueban más cuesta ejecutarlos, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Preguntada por si el decreto que el Govern presentará este miércoles para paliar las consecuencias del conflicto en Irán es menos ambicioso ante la falta de Presupuestos, lo ha afirmado.

Sobre el decreto, ha explicado que este pivota sobre el apoyo al tejido económico, a las familias y al impulso de las renovables, no así en vivienda.

Romero ha descartado bajar el tramo autonómico del IRPF, tal como pide el PP catalán: "¿Qué estaremos ahorrando a las familias, 5-10 euros al año? Igual perdemos en recaudación 30 millones, que podríamos utilizar para ayudas al sector pesquero, por ejemplo".

DELEGACIÓN DEL IRPF

Ha asegurado que la delegación de la recaudación del IRPF a Catalunya pasará y ha afirmado que se estaba en "un callejón sin salida" al ser esta una condición de ERC para apoyar las cuentas.

Ha aseverado que aún no hay fecha para la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que en él se pondrán sobre la mesa las modificaciones legislativas del modelo de financiación por el que Catalunya recibirá 4.700 millones más.