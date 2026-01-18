Romero asegura que el dinero de la nueva financiación no irá a "bajar impuestos"

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece por segunda vez en la cámara para - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que el dinero que recibirá Catalunya si se aprueba la nueva financiación no irá a "bajar impuestos".

"No puede ser que pongamos más recursos en el sistema y entonces se bajen impuestos. Los recursos no caen del cielo, los ingresos vienen de los impuestos, si los bajamos, tendremos menos ingresos y eso es contradictorio con pedir más", ha sostenido en una entrevista de Nació Digital recogida este domingo por Europa Press.

Ha señalado que se deberá evaluar a qué se destinarán estos nuevos recursos, tras lo que ha apuntado que, en parte, irán a cubrir el gasto desplazado en salud y también a inversiones en infraestructuras, escuelas y hospitales.

Romero ha criticado que comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares y Madrid bajen "los impuestos a los rico" y pidan al Estado más recursos para gestionar los servicios públicos, tras lo que ha apostado por poner un suelo en algunos impuestos para que no se cree competencia desleal entre comunidades.

La consellera ha lamentado que "cuando hay propuestas que salen de Catalunya se ven mal de entrada porque salen de aquí, sobre todo en territorios gobernados por el PP", y ha pedido dejar de lado quién hace la propuesta y se vaya al fondo de la cuestión.

"PARTIDISMO" EN EL CPFF

Ha lamentado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta semana "las comunidades hicieron partidismo", y ha añadido que es triste que Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia no defiendan una mejora, ya que son las más beneficiadas, según ella, por el nuevo modelo.

Romero ha asegurado que tienen la mano extendida para negociar con Junts sobre financiación, y ha añadido que hay margen "dentro del modelo y también fuera del modelo".

Sobre la recaudación del 100% del IRPF por la Generalitat, que es la condición que pone ERC para poder negociar los Presupuestos de 2026, la consellera ha asegurado que deberán mirar cómo garantizar a los republicanos "que esto va de verdad", para poder así abordar las cuentas.