Romero defiende la "prosperidad compartida" para luchar contra la desigualdad en Catalunya

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha presidido este lunes la presentación del número 109 de la revista 'Nota d'Economia', titulado 'Hacia un modelo de prosperidad compartida', donde ha defendido un proyecto de política económica integral para conectar todos los ámbitos del Estado del bienestar.

El acto, celebrado en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha contado con la participación del profesor de Economía y ex economista jefe del Banco Mundial, Branko Milanovic, y el secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Francesc Trillas, según ha informado el Departamento en un comunicado.

El volumen consta de 12 artículos que analizan la concentración de la riqueza, la productividad, la vivienda y las políticas de garantía de rentas, y sostiene que, pese a la evolución favorable de los indicadores macroeconómicos en Catalunya, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión.

CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA Y VIVIENDA

Entre las conclusiones destaca la aportación de la profesora Olga Cantó (Universidad de Alcalá), quien señala que entre 2005 y 2022 la riqueza neta en España creció un 20%, pero este incremento se concentró en el 1% más rico --que duplicó su patrimonio--, mientras que el 50% más pobre lo redujo a la mitad.

En el ámbito catalán, el profesor Héctor Sala (UAB) advierte de que, aunque el crecimiento del PIB ha permitido un reparto salarial algo más equitativo, el aumento del precio de la vivienda "pone en riesgo" la sostenibilidad de la prosperidad compartida.

En esta línea, los técnicos de la Dirección General de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat Carles Badenes y Ermengol Bertran han subrayado que la propiedad de vivienda entre menores de 35 años en Catalunya ha caído del 66% al 31,8% en las últimas dos décadas.

SALUD MENTAL Y RENTA GARANTIZADA

El trabajo también aborda el impacto de la precariedad en la salud, un área en el que se ha registrado un aumento de problemas de salud mental, especialmente en mujeres y jóvenes de barrios con rentas bajas, vinculado a la precariedad laboral, las olas de calor y la falta de sueño.

Respecto a las herramientas de protección, las analistas del Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlvula) Cristina Cribillers, Nerea Frías y Júlia de Quintana han constatado que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) solo llega al 53,1% de los hogares en situación de pobreza severa.

Además, advierten de que el 66% de las familias con hijos siguen siendo pobres tras recibir la prestación, por lo que proponen mejorar la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y permitir la compatibilidad de la ayuda con el trabajo.

"POPULISMO AUTORITARIO"

Por su parte, Francesc Trillas ha explicado que la globalización ha beneficiado a las clases medias de los países asiáticos (especialmente China), que han incrementado sus ingresos de forma exponencial (+75%), mientras que los trabajadores de los países ricos (Estados Unidos, Europa y Japón) "llevan años estancados".

En consecuencia, el estudio sostiene que el "populismo autoritario" gana espacios y crece la insatisfacción de las clases medias occidentales.