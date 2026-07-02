Romero destaca la "estabilidad" que dan las cuentas y aplaude la capacidad de pacto de los socios

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en su intervención durante el debate final de los Presupuestos de la Generalitat en el Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado que la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 este jueves es una buena noticia "porque Catalunya necesita estabilidad, necesita certezas y necesita herramientas para seguir transformando y para seguir avanzando", y ha agradecido a ERC y Comuns, su capacidad de acuerdo.

En su intervención durante el debate final de las cuentas en el Parlament, ha agradecido a los socios haber priorizado lo que les une y les ha dado las gracias "por el trabajo, por la exigencia y por el compromiso", que ha hecho extensivo a CC.OO., UGT, Pimec, Foment y la Taula del Tercer Sector Social.

Ha destacado las principales cifras de gasto e inversión de los Presupuestos, que ha calificado de récord, y ha sostenido que los recursos crecen por el buen ritmo de la economía, a la vez que ha destacado el gasto en salud, educación y servicios sociales de las nuevas cuentas: "De cada 4 euros, 3, es decir, el 75% del presupuesto, va a reforzar nuestro estado de bienestar".

Sin embargo, ha admitido que los recursos han ido aumentando estos últimos años, pero que son insuficientes: "Lo hemos dicho muchas veces", y ha dicho que es una situación que puede mejorar si se aprueba en el Congreso el nuevo modelo de financiación autonómica que permitiría sumar 4.700 millones de euros anuales a las finanzas de la Generalitat.

"Recursos que esperamos que lleguen, que todos estemos a la altura, porque más allá de pedir, quejarnos y hacer diagnósticos, lo importante es encontrar respuestas y soluciones", ha dicho, en alusión velada a Junts, que con su voto puede facilitar la aprobación del nuevo modelo.