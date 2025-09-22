Romero destaca la innovación de Dapibus con larvas de insectos y porque crea "empleo de calidad"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, durante una visita al primer centro de Dapibus en Abrera (Barcelona). - DAPIBUS

Su primer centro procesará más de 16.000 toneladas de residuos de la industria agroalimentaria

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado la innovación de la empresa biotecnológica Dapibus, que transforma subproductos agroalimentarios en proteínas alternativas mediante la larva Black Soldier Fly, y por su capacidad de generar "empleo de calidad".

Lo ha dicho tras visitar su primer centro de biotransformación en Abrera (Barcelona) este lunes, acompañada del alcalde de Abrera, Jesús Naharro; la concejala de Promoción Económica del municipio, Maria Teresa Novell; el consejero delegado de la empresa, Alex Segura; el director de operaciones, Carlos Conde; y el director financiero, Arturo Almazor.

Allí, Romero ha celebrado la capacidad de arriesgar en el negocio y ha hecho hincapié en la importancia de proyectos como éste "para fortalecer el tejido productivo catalán, así como para generar ocupación de calidad".

Durante la jornada, las autoridades han realizado un recorrido por las diferentes zonas de producción del centro, que ya ha empezado su producción, y se han reunido con el equipo directivo.

Con una inversión de 8 millones de euros, el centro cuenta con una superficie de 3.000 m2 completamente automatizado y procesará más de 16.000 toneladas de residuos de la industria agroalimentaria, transformándolos en unas 3.000 toneladas de harina proteica, grasa y fertilizante orgánico.

"EJEMPLO DE INNOVACIÓN

Durante su intervención, el alcalde de Abrera ha subrayado que esa localidad "es receptora de empresas de tecnología y de innovación con las que se pueden abordar los nuevos retos de crecimiento del municipio".

"Dapibus es un claro ejemplo de innovación. Desde el Ayuntamiento incentivamos el talento creativo con el objetivo de promocionar la actividad empresarial en nuestro territorio", ha agregado.

Entre sus planes para los próximos 3 años, Dapibus planea "abrir un segundo centro, multiplicar por seis su volumen de negocio y consolidarse como un referente europeo en ingredientes funcionales a base de insecto", según indica la compañía.