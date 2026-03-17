Romero no contempla retirar los Presupuestos para ganar más tiempo de negociación con ERC

Archivo - La consellera de Economía Alícia Romero entrega al presidente del Parlament Josep Rull el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, en Barcelona, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado este martes que no contempla retirar los Presupuestos para ganar más tiempo de negociación con ERC y ha asegurado que se le hace "muy difícil pensar" que las cuentas no se tramitarán este viernes.

"No estamos aquí en estos momentos", ha dicho Romero al preguntársele por si han ofrecido a los republicanos retirar los presupuestos para dar más margen de tiempo a la negociación, en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Sobre el hecho de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya pedido una garantía en público al Gobierno a favor de que se delegue la recaudación del IRPF para Catalunya --condición que desbloquearía la negociación por las cuentas catalanas--, Romero ha reiterado que el acuerdo se recoge en un documento oficial tras la reunión bilateral entre Ejecutivos del pasado julio del 2025.

"¿Pero por qué ponemos condiciones que dependen de España para aprobar los presupuestos de Catalunya? Justamente un partido independentista que desea la soberanía máxima", ha expresado.

CALENDARIO

Ha insistido en que el documento del pacto por la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre PSC y ERC recogía que a partir del 2026 y progresivamente se trataría la recaudación del IRPF, y ha señalado que tanto el Govern como republicanos sabían que era "imposible" que ocurriera este año, puesto que requiere de una modificación legislativa en el Congreso de los Diputados.

Ha explicado que en 2028 la Generalitat empezará a gestionar elementos del IRPF, "siempre que se nos delegue la gestión, claro".

Ha pedido a ERC "mirar atrás" y repasar qué se ha conseguido bajo la presidencia de Illa --ejemplificándolo en la nueva financiación para Catalunya, que reportará 4.700 millones más a la Generalitat de aprobarse en el Congreso-- y dejar de lado el tacticismo.

JUNTS

Ha instado a Junts a participar en la negociación por la nueva financiación con el Gobierno: "Me gustaría que nos arremangáramos todos y lo mejoráramos, claro que sí, pero que tuviéramos los votos para que se apruebe, porque no sé si tendremos otra oportunidad para tener un modelo de financiación sobre la mesa que lleve tantos recursos a Catalunya".

Preguntada por si ha habido acercamientos con Junts por la negociación de las cuentas, lo ha negado y ha expresado que le "sabe mal" que los posconvergentes no entren a negociar aspectos del documento.