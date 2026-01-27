Romero reprocha a Junts su postura sobre financiación: "El concierto económico no es solidario"

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reprochado este martes a Junts su postura ante el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC, y ha subrayado que "el concierto económico no es solidario".

Lo ha dicho durante el pleno del Parlament interpelada por el diputado del PSC-Units Jordi Riba, en referencia al programa electoral del partido de Carles Puigdemont de 2024, que defendía una ley de financiación que contemplara una "cuota de solidaridad entre Catalunya y el Estado".

Romero ha apuntado que no existe ninguna cuota de solidaridad del País Vasco hacia el resto de territorios, y ha sostenido: "El programa electoral con el que se presentaron a las elecciones de 2024 habla de solidaridad. Si eres solidario, no estás a favor de un concierto".

"A ver si se aclaran ustedes y explican a los ciudadanos qué defienden", ha agregado la consellera, que ha reiterado que el Govern defiende la solidaridad limitada por la ordinalidad.

Así, ha subrayado que el nuevo modelo supone "una mejora muy relevante" para Catalunya en términos de aportación y recepción de recursos.

'DUMPING' FISCAL

Asimismo, la consellera ha afirmado que lo que no "gusta a los partidos de derechas es que este modelo plantea luchar contra el 'dumping' fiscal".

"Es decir, luchas contra aquellas comunidades que, bajando los impuestos para los ricos, ponen la mano para recibir más recursos del Estado. ¿De dónde se piensan que vienen los recursos?", ha concluido.