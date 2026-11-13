Romero: "Somos casi un Estado. Tenemos competencias muy importantes y un presupuesto muy relevante"

El presidente de la Generalitta, Salvador Illa, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que el Catalunya necesita una nueva financiación para hacer frente a sus competencias: "Somos casi un Estado. Tenemos competencias muy importantes y un presupuesto muy relevante"

Lo ha dicho este viernes durante su intervención en la Jornada dels Economistes, abierta por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy.

Ha explicado que respondió de este modo a una representante del Gobierno de una región chilena que se sorprendió de que el Presupuesto de la Generalitat era ligeramente inferior al de Chile.

La consellera ha recordado que Catalunya tiene competencias en temas como la sanidad o la educación, que "demandan una inversión importante", por lo que tiene la necesidad de una mejor financiación.

Ha dicho que el Govern gestiona bien las finanzas públicas, pero "no es suficiente", ya que necesita más recursos para financiarse.

RODALIES

Romero ha lamentado que "Rodalies no está funcionando bien" y que es algo que se debe decir y reconocer.

Ha dicho que la red de Rodalies tiene "un déficit de inversiones desde hace muchos años" y ha recordado que, en la actualidad, se está invirtiendo mucho.

Ha detallado que el Plan de Rodalies contempla 8.000 millones de inversiones en la red y que, actualmente, se están realizando 151 actuaciones en la red, pero ha dicho que "estas cosas necesitan tiempo".

Por otro lado, ha dicho que la vivienda es una prioridad para el Govern y que las empresas alertan de que faltan viviendas para sus trabajadores.

Ha ligado ambos temas, ya que si las personas pueden moverse a 50 o 100 kilómetros de Barcelona con normalidad, se puede construir viviendas a esta distancia.

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Romero ha asegurado que "Catalunya necesita tener empresas más grandes, sin vergüenza y sin prejuicios".

Ha explicado que las empresas grandes son un 25% más productivas que las pequeñas y que son capaces de "absorber y superar mejor las crisis económicas que habrá".

Ha añadido que tener empresas de mayor dimensión también permite que puedan incorporar a estudiantes de formación profesional (FP) Dual.