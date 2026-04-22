Ros (UGT de Catalunya) dice que "el proceso no se acaba cuando te regularizan, es donde empieza"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha asegurado que el proceso de regularización crea un reto en el marco del diálogo social, ya que "el proceso no se acaba cuando te regularizan, es donde empieza".

Lo ha dicho este miércoles en una sesión del Fòrum Europa, en el que han estado presentes los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el secretario general de Junts, Jordi Turull; la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, y los líderes de Comuns, Jéssica Albiach y David Cid, entre otros.

El secretario general ha defendido que hay mucha gente que entrará en el mercado laboral y que será necesario hacer un acompañamiento.

Sobre la posibilidad de que provoque un aumento del paro, ha dicho que será una "cuestión técnica: la mayoría trabajará porque ya está trabajando y porque hay trabajos por cubrir".

EXTREMA DERECHA

Ros ha pedido que se construyan "nuevos consensos" para combatir a la extrema derecha que incluyan a las izquierdas, el liberalismo y el centroderecha.

Ha dicho que la lucha contra la extrema derecha "no es un tema de izquierdas, es un tema democrático" y ha pedido que la izquierda dé más valor al trabajo que hace.

"Ante la situación que estamos sufriendo de la extrema derecha y el cuestionamiento del sistema democrático, es necesario fortalecer alianzas", ha insistido.

El responsable del sindicato ha explicado que "no hay ningún lugar en el que cuando gobierne la extrema derecha o la derecha con apoyo de la extrema derecha se viva mejor".

En este sentido, ha apuntado que estos partidos "cogen una injusticia social para llegar al poder, pero cuando gobiernan no lo cambian".

ABSENTISMO

Preguntado por el absentismo laboral, ha dicho que "solo se reducirá situando qué es el absentismo laboral y lo que no", y ha dicho que haciendo este ejercicio se reduciría un 50% o más.

"¿Es absentismo una baja médica justificada? ¿O una baja de maternidad?", se ha preguntado, y ha lamentado que se está poniendo en un mismo saco.

Asimismo, ha dicho que las bajas laborales son más largas en Catalunya que en el resto de España porque las pruebas médicas de la sanidad pública tardan más, y ha pedido más recursos económicos, especialmente para la salud mental.

SECTOR EDUCATIVO

Sobre el acuerdo alcanzado por el sindicato con la Generalitat en el sector educativo, Ros ha reivindicado que UGT es la segunda fuerza sindical en la educación concertada y que se tenga en cuenta esta educación junto a la pública: "Debemos tener una visión global de la educación".

"El problema que tienen los acuerdos es que siempre son insuficientes. Pero es que el discurso es de todo o nada, o te quedas en el todo, todo, todo, o te quedas sin nada", ha señalado.

Por otro lado, ha apuntado que, a pesar de las múltiples movilizaciones que ha habido desde 2010 en el sector, solo se ha alcanzado un acuerdo, y ha dicho que, cuando hay acuerdos, "los que están en contra son los primeros en pedir que se cumplan".