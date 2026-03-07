Ros (UGT de Catalunya) reclama avanzarse a posibles consecuencias económicas por la guerra en Irán

El secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, interviene durante la firma del acuerdo de los presupuestos catalanes 2026, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamado actuar de forma preventiva a través de diagnosis y seguimiento con el objetivo de avanzarse ante las posibles consecuencias económicas que se pueden producir por el conflicto en Irán: "Que no tengamos que actuar, Govern, patronales y sindicatos, cuando ya ha pasado".

"Tenemos, por desgracia, experiencia de otros momentos, por lo que tenemos herramientas del escudo social que se deben situar", ha expresado tras celebrarse la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya este sábado, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Por otro lado, Ros ha criticado el "desorden mundial" generado por, asegura, decisiones del presidente norteamericano Donald Trump, por lo que ha reclamado una respuesta unitaria de Europa para resolver el conflicto bélico.