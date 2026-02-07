Ros (UGT) pide un único operador e interlocutor sobre Rodalies ante la "descoordinación"

Principio de la manifestación
Principio de la manifestación - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 18:00
Seguir en

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha pedido "un operador único de verdad, un interlocutor único de verdad y una información única y coordinada" ante el funcionamiento de los trenes.

Lo ha declarado a los periodistas este sábado por la tarde antes de empezar la segunda manifestación del día en Barcelona contra el funcionamiento de Rodalies en Catalunya.

"Hemos visto una descoordinación de las diversas administraciones", ha alegado al reivindicar coordinación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado