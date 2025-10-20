Rosalía publicará su próximo álbum 'Lux' el 7 de noviembre

Archivo - La cantante Rosalía posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante catalana Rosalía ha anunciado este lunes que su cuarto álbum de estudio se llamará 'Lux' y se publicará el 7 de noviembre, después de 3 años de la publicación de 'Motomami', en 2022.

Lo ha dicho en un vídeo en directo en sus redes sociales, después que aparecieran en redes varias imágenes de un anuncio en Times Square de Nueva York para compartir la salida de su nuevo proyecto.

En la imagen, Rosalía aparece con un vestido blanco que recuerda al de las monjas, sobre un fondo azul con la palabra 'Lux' y la fecha de estreno.