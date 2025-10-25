Roser Brosed (PSC), nueva alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Roser Brosed durante el pleno de investidura - AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Roser Brosed (PSC) ha sido investida este sábado alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tras la renuncia del también socialista Enric Carbonell tras casi 20 años en el cargo, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Brosed, concejal desde 2003, ha contado con los 7 votos de su partido y de ARAses, las dos fuerzas que conforman el Gobierno municipal, durante el pleno de investidura en el Teatre Municipal El Casino.

Carbonell ha dicho que su renuncia es "oportuna y necesaria", aunque seguirá formando parte del gobierno municipal para cumplir su compromiso con el pueblo, ha dicho textualmente.

Brosed, segunda mujer en ser alcaldesa de la localidad, ha expresado su compromiso de trabajar "con empatía y generosidad para construir un pueblo abierto".

"Mi compromiso es de humildad, de lealtad, de estabilidad, de transparencia. Es un compromiso de responsabilidad, de honestidad, de seguridad y de dignidad para liderar este encargo", ha añadido.