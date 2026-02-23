Rubau logra una adjudicación en México por 38,5 millones de euros

Trabajos de construcción, modernización y ampliación de la carretera Maravatío – Zitácuaro, ejecutados por Rubau México para Red de Carreteras de Occidente en el Estado de Michoacán - RUBAU

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Rubau, a través de su filial Rubau México, ha logrado una adjudicación en México por un importe de 785,2 millones de pesos mexicanos (38,5 millones de euros), para la construcción y modernización de 8,4 kilómetros de infraestructura viaria en el Estado de Michoacán, ha informado el grupo en un comunicado este lunes.

La actuación ha sido adjudicada por Red de Carreteras de Occidente, empresa perteneciente al grupo Abertis, y se desarrollará en el municipio de Maravatío.

El plazo de ejecución va del 2 de marzo de 2026 al 2 de julio de 2027 y la nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad y seguridad vial de la zona, beneficiará a más de 123.000 usuarios, reducirá los tiempos de desplazamiento y favorecerá al desarrollo económico regional.