Rubí Acull reprocha al Ayuntamiento no haber mediado entre los vecinos y el centro de menores

Publicado 18/05/2019 10:38:55 CET

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La entidad Rubí Acull ha reprochado al Ayuntamiento de la ciudad no haber mediado ni "ayudado a tranquilizar el barrio" ante el traslado de un grupo de menores no acompañados al antiguo Hotel Terranova, que se encuentra en el barrio de Can Rosés de Rubí (Barcelona).

En un comunicado este sábado, la entidad ha anunciado la convocatoria de una manifestación en favor del acogimiento el próximo jueves 23 de mayo para demostrar que "tanto Rubí como Catalunya son tierras de acogida".

Rubí Acull considera que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat "han gestionado la situación de manera idónea, sobre todo teniendo en cuenta que el vecindario del barrio se enteró [del traslado] de forma extraoficial", algo que generó mucho malestar y desinformación, según la entidad.

Han criticado la posición de la alcaldesa del municipio Ana María Martínez --que a su vez reprochó a la Generalitat que el traslado se produjera, según ella, de forma unilateral--, y han reivindicado el acogimiento como "un derecho y un deber que es necesario defender con firmeza, desde la cohesión y acción ciudadana".

La entidad ha recordado que "tras las siglas de Mena hay menores que se han visto obligados a huir de sus países de origen sin sus familias por circunstancias diversas como, por ejemplo, conflictos bélicos, persecuciones políticas, esclavitud, pobreza y catástrofes naturales".

Rubí Acull recuerda que, según datos de los Mossos d'Esquadra, el 82% de los menores que llegaron a Catalunya entre 2016 y 2018 no han delinquido nunca: "No son ni delincuentes ni menores problemáticos".