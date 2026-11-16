Rufián aspira a presidir la Generalitat con Comuns, la CUP "y lo que quede de Podemos"

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha sostenido que le habría gustado hacer un frente común con los Comuns en Catalunya, y ha afirmado que él aspira a presidir la Generalitat, después de que lo haga el actual líder de su partido, Oriol Junqueras, y hacerlo con Comuns, la CUP "y lo que quede de Podemos", y con el apoyo de PSC.

"El futuro de Catalunya debe ser de coaliciones, de espacios de izquierdas; con el PSC, y llevar a Junts a una especie de rincón de pensar, de ostracismo político", ha sostenido el candidato republicano, que ha añadido que aspira a que Junts se parezca más al PNV que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a la líder de AC, Sílvia Orriols.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo este lunes de Nueva Economía Forum, en el que también ha intervenido el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, de quien Rufián ha asegurado que es una persona muy atenta y ha lamentado que ERC no le "reivindique más" como expresidente del Govern.

Ha criticado que Junts diga que se solucionarían los problemas de Rodalies con un traspaso inmediato de las competencias a la Generalitat y no a través de una transición y una empresa mixta: "Seamos serios. En un espacio de la derecha catalana con alguien como Pujol, todas estas chorradas no se dirían", ha afirmado Rufián.

También ha pedido a los de Míriam Nogueras que cambien es eslogan de su campaña y les ha ofrecido pasarles uno mejor: "Cuando estás en el medio de una batalla como esta, la gente lo que tiene ganas es de quitarte del medio. Me parece nefasto".

HABLAR EN CASTELLANO

También ha lamentado que le critiquen por hablar de independentismo en castellano, y ha recordado que en la Diada del 11 de septiembre de 2015, cuando era secretario nacional de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), hizo un discurso en castellano al final de la manifestación: "¿Saben quién es la persona que más me ayudó a hacer este discurso independentista en castellano? Un tal Quim Torra", ha dicho en alusión al expresidente de la Generalitat, que en aquel momento era presidente de Òmnium Cultural.

Rufián ha afirmado que el cabeza de lista al Congreso del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, "lo que hará es obedecer a su partido, por mucho que diga" que defenderá que se hable catalán en las Cortes españolas, y ha avisado de que un Gobierno de PP y Vox irá contra la educación, la cultura y el catalán.

Ha apostado por intervenir el mercado de la vivienda mediante impuestos a la acumulación de propiedades, pero sin ir contra el pequeño propietario, tras lo que ha asegurado que si algún día gobiernan PP y Vox "intervendrán el mercado de la vivienda", ya que considera que la actual situación es insoportable.

LA REFORMA LABORAL

El candidato republicano le ha deseado "lo mejor" a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras retirar su candidatura a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras lo que ha señalado que ha sido una buena ministra y que ha hecho una buena reforma laboral, pero considera que pudo haber sido mejor si la hubiera pactado con ERC y Bildu y no con Cs.

Preguntado por qué le parece que se haya desalojado la acampada por la vivienda de Plaza Catalunya, ha respondido que la actuación policial durante la huelga general del 11 de noviembre fue desproporcionada y ha acusado al PSOE de "hacer ver que no va con él, cuando todas las huelgas van contra el Gobierno".

Por su parte, Aragonès ha destacado la capacidad comunicativa de Rufián a la hora de llegar a sectores que "se sienten alejados de la actividad política", como jóvenes, migrantes y personas de la clase trabajadora, y también ha puesto en valor la capacidad negociadora del hasta ahora portavoz de ERC en el Congreso.

"Él nunca ha sido indiferente, incluso a veces se apunta a más batallas seguramente de las que tendría que apuntarse, pero son batallas necesarias todas las que libra Gabriel Rufián", ha subrayado el expresidente.