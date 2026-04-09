Rufián (ERC) cree que es un "error" llamar fascistas a los votantes de Aliança Catalana y Vox

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que considera que es un "error" llamar fascistas a los votantes de Aliança Catalana y Vox y defiende no insultarles.

"Hay mucha gente muy normal que simplemente está enfadada y que le han dicho que el culpable de su situación de precariedad es alguien todavía más débil que él o que ella", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha explicado que el objetivo del frente de izquierdas que promueve --y que este jueves presenta en un acto en Barcelona en la Universidad Pompeu Fabra junto a la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero-- es "frenar el fascismo español y catalán".