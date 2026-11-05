Rufián (ERC) quiere que Junts sea "útil" y vuelva al 'pujolismo'

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que quiere que Junts sea "útil" y vuelva al 'pujolismo' y ha dicho que la gente piensa él les tiene manía a los posconvergentes cuando lo que reivindica es una derecha catalana con la que Catalunya será independiente en el futuro.

"Que sean conservadores, es decir, liberales, lo que quieran ser, pero que sean racionales, que vuelvan al 'pujolismo'. O sea, que no imiten a Orriols y Ayuso porque según quien cree que eso mola" , ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, el republicano ha insistido en que quiere un Gobierno del PSOE sometido a fuerzas soberanistas como ERC, Bildu, BNG o Compromís: "No me escondo".

Ha sostenido que tiene la sensación de que esto es lo que mucha gente que no vota al PSOE quiere, y ha remarcado que no tiene "puñeteras ganas" de que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea vicepresidente.

RESPONDE A JUNTS POR EL APOYO AL GOBIERNO

Ha calificado de vergonzoso que desde Junts aseguren que ERC diera su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de nada: "Hay 9 personas que fueron encarceladas de forma injusta y miserable que están en su casa. Y yo, oír a la mitad de estas personas, porque son de un partido determinado, decir que votamos a cambio de nada, a mí se me llevan los demonios".

Ha afirmado que es "muy injusto y muy miserable" que gente como el secretario general de Junts, Jordi Turull, o la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, reafirmen esta idea a través de los medios de comunicación.