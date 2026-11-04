El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta ante Cuerpo su renuncia al cargo

Archivo - El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, un día después de la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Luis Pedro Marco de la Peña ya había trasladado a Óscar Puente su intención de dejar el cargo antes de la reunión mantenida este miércoles con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

El vicepresidente ha querido establecer una primera toma de contacto con el presidente de Adif y con el secretario de Estado de Transportes, dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Departamento.

En esta reunión, Luis Pedro Marco de la Peña, que dirige Adif desde septiembre de 2024, ha comunicado al vicepresidente su renuncia.

Hasta el momento de su nombramiento como presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), donde Óscar Puente también fichó en 2023 al actual secretario de Estado, José Antonio Santano, cuando era alcalde de Irún.

LOS RETOS DE CUERPO EN TRANSPORTES

Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria, la pérdida de confianza en el sistema y, ahora, el relevo en la cúpula de Adif. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un paquete de ayudas de 30 millones de euros, además de medidas para optimizar la seguridad de la alta velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.