Ruiz (FGC) dice que el transporte público debe "generar valor en el territorio"

Archivo - El presidente del Fórum Empresarial del Llobregat, Santiago Ballesté, y el presidente de FGC, Carles Ruiz. - FÒRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, ha asegurado que el transporte público en general, y el transporte ferroviario en concreto, "tiene que unir a las personas y generar valor en el territorio", informa el Fòrum Empresarial del Llobregat este jueves.

Ruiz ha subrayado que es necesaria una "movilidad pensada desde el territorio" y que conecte mejor los polígonos industriales, los parques empresariales y los nodos logísticos con los centros urbanos y los grandes ejes de transporte público.

Ha destacado que la movilidad es "competitividad, productividad y sostenibilidad", ya que el tiempo perdido en un desplazamiento ineficiente tiene, textualmente, un coste directo para empresas y trabajadores.

Ruiz ha señalado que es necesario "encontrar fórmulas integradas para compartir la gestión de la infraestructura entre todos los operadores" y ha apuntado que FGC se encuentra en un momento de crecimiento.

Entre los proyectos que tiene la compañía actualmente está la prolongación de la L8, la línea directa con el Aeropuerto de Barcelona, Rodalies entre Lleida y Terrassa (Barcelona) y el tranvía de Tarragona.