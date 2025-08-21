Rull defiende Montserrat como "estandarte" de la identidad catalana en la entrega del Premi Canigó

Ha anunciado la celebración del milenario del Parlament en 2027

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha asegurado que la montaña y la Abadía de Montserrat son un "estandarte" de la identidad nacional catalana que trasciende la dimensión religiosa para representar el sentimiento de arraigo a Catalunya.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto de entrega del Premi Canigó al Monasterio de Montserrat por parte de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra en Prada de Conflent (Francia), en motivo del milenario de la abadía.

Rull ha anunciado que en 2027 se celebrará el milenario del Parlament de Catalunya, y ha defendido que "la nación catalán debe reivindicar de forma apasionada y sentirse orgullosa" de ambas instituciones.

CARGADO DE SIMBOLISMO

Ha afirmado que el acto estaba cargado de simbolismo porque el galardón lleva el nombre de una montaña "emblemática" que representa, textualmente, la solidaridad, la unidad y el hermanamiento de los territorios de habla catalana.

"Cualquier nación del mundo, pequeña o grande, necesita de referentes que inspiren confianza y admiración, que sean capaces de reafirmar este 'nosotros' que nos define y a la vez nos distingue", ha señalado.

Rull ha expresado su "incomodidad" respecto a las cosas que, según él, no se han hecho bien a lo largo de la historia de la institución, pero ha puesto en valor el monasterio de Montserrat como uno de los pilares culturales que mantiene en pie el alma y la conciencia colectiva de Catalunya.

Ha asegurado que hay ámbitos que están siendo atacados "con una rotundidad extraordinaria, excepcional", como las Baleares y la Comunidad Valenciana, donde la actuación contra la identidad y la lengua está absolutamente desbocada, textualmente.

"ACTO DE JUSTICIA"

El abad de Montserrat, Manel Gasch, ha agradecido el premio en nombre de la institución y ha dicho que es "un acto de justicia por todo lo que ha representado la fe" en Catalunya.

"Discutir, confrontar opiniones, matizar, elevarse un poco por encima, a veces, del electoralismo de muchos discursos para decir algo pensado. Recibir el Premi Canigó nos asocia a esta dinámica de esta universidad y nos sentimos orgullosos y agradecidos", ha apuntado.

Durante su discurso, algunos asistentes han levantado pancartas con el lema 'Catalunya no tiene rey'.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planelles, ha descrito Montserrat como escuela de identidad colectiva "de marcado carácter espiritual y comunitario", y ha asegurado que continúa siendo, textualmente, una verdadera atalaya del cristianismo y un faro de esperanza para la comunidad cristiana y para la sociedad en general.