Rull destaca el rol "estratégico" de Eurecat para el desarrollo económico e industrial de Catalunya

Visita del presidente del Parlament, Josep Rull, a la sede de Eurecat en Cerdanyola (Barcelona)

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha destacado este viernes el rol "estratégico" del centro tecnológico Eurecat para el desarrollo económico e industrial de Catalunya, y para la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo del territorio.

Lo ha dicho tras visitar su sede en Cerdanyola (Barcelona) junto al presidente del centro, Daniel Altimiras, y el director general, Xavier López, explica Eurecat en un comunicado.

Rull ha valorado que el centro permite a Catalunya "avanzar hacia una soberanía tecnológica y convertirse en un actor de referencia europeo en innovación".

En su visita ha conocido los laboratorios para el desarrollo de soluciones en ámbitos como la robótica inteligente, las baterías, la movilidad sostenible y la plastrónica.

Además ha visitado el nuevo espacio donde Eurecat instalará una infraestructura avanzada de computación cuántica e inteligencia artificias gracias a la financiación del Departament de Investigación y Universidades de la Generalitat y de fondos europeos mediante la convocatoria Singulars Institucionals.

Eurocat ha destacado que será "pionera en Europa" y con el objetivo de transformar las infraestructuras de investigación de Catalunya y generar un impacto real en las empresas.

ALTIMIRAS Y LÓPEZ

El presidente y el director general del centro también le han presentado algunos de los proyectos que ejemplifican cómo el centro tecnológico trabaja con el tejido empresarial de Catalunya para implementar la combinación de robótica e IA, uno de los campos de acción del centro, en soluciones reales para las empresas.

Daniel Altimiras ha considerado clave que cada vez más empresas y organizaciones adopten la innovación de manera sostenida en el tiempo para alcanzar objetivos, avanzar en competitividad y abrir mercados, "como lo han hecho las más de 3.500 empresas que han llevado a cabo proyectos de I+D+I con Eurecat".

Xavier López ha dicho que el centro aporta los recursos necesarios para impulsar la innovación tecnológica, "ofreciendo conocimiento especializado, capacidades diferenciales y acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas", para mejorar la industria y generar nuevo tejido industrial.