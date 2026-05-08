Rull inaugura la nueva sede del digital MónTerrassa, que ultima una edición semestral en papel

Josep Rull, Vicenç Batalla, Salvador Cot, Xavier Cardona, Marc Melillas y Vicenç Villatoro - MÓNTERRASSA - MIREIA COMAS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, y el director general de Medios de Comunicación de la Generalitat, Marc Melillas, han inaugurado este viernes la nueva sede del diario digital MónTerrassa, un local de planta baja en la calle Faraday del barrio de Ca n'Aurell, informa el medio en un comunicado.

Su director, Vicenç Batalla, ha anunciado que emprenden su segunda década estrenando a finales de junio una edición semestral en papel gratuita (con segundo número en diciembre), con un periodismo de profundidad y reflexión, y ha defendido que el periodismo local sigue siendo el más próximo a la gente, insustuible por la IA.

Josep Rull, de Terrassa, ha destacado el hecho de tener un Grup Món "en clave de Països Catalans, y de tener un medio con un sello profundamente egarense" y riguroso en un momento de sobreinformación y desinformación.

MARC MELILLAS

Melillas ha defendido valorar la información, porque posibilita "una sociedad mucho más preparada para tomar las decisiones", y ha elogiado al diario por hacer periodismo comprometido.

El segundo teniente de alcalde de la ciudad, Xavier Cardona, ha destacado que el medio nació hace 10 años "a contracorriente, siendo un ejemplo de valentía, independencia, de tejer complicidades y hacer crecer raíces".

Para el editor de Grup Món, el egarense Salvador Cot, MónTerrassa ha sido el único proyecto capaz de consolidar "un modelo de prensa actualizado pero que, a la vez, enlaza con la prensa egarense del periodo republicano".

También ha hablado el periodista Vicenç Villatoro, vinculado al diario, ha equiparado los medios de comunicación a las antiguas plazas públicas: "En Terrassa nos hacen falta plazas. Hoy estamos inaugurando una plaza fuerte, nueva y en catalán".