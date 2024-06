Rull iniciará el martes la ronda de contactos para proponer a un candidato a la investidura

Comunicará su decisión el miércoles 19 de junio

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha comunicado a la Mesa de la Cámara catalana que iniciará el martes 18 de junio la ronda de contactos con los grupos parlamentarios --que se alargará hasta el miércoles-- para proponer a un candidato a una eventual investidura en un pleno el próximo 25 de junio, según han informado fuentes parlamentarias.

En concreto, Rull se reunirá el martes por la mañana con PP, Vox y Comuns, y por la tarde con el grupo mixto --CUP y Aliança Catalana por separado--; el miércoles lo hará con PSC, Junts y ERC, han explicado este miércoles las mismas fuentes.

En base a las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios y a la voluntad de presentar candidatura expresada por los grupos, el presidente del Parlament decidirá y comunicará el mismo miércoles a los vicepresidentes de la Cámara a quién propone formalmente para presentarse a la investidura para la presidencia de la Generalitat.

Si en las rondas de contactos más de un candidato expresa su voluntad de presentarse a la investidura, prevalecerán los apoyos que tengan cada uno de los candidatos.

PLENO O ACTO EQUIVALENTE

De haber un candidato, el debate de investidura se celebraría los días 25 y 26 de junio: el pleno se iniciaría con su intervención y le seguirían las intervenciones de los grupos parlamentarios, que se alargarían hasta el 26, con la primera votación.

En un plazo de 48 horas, hasta el día 28, se produciría la segunda votación de no haberse investido al candidato en la primera votación.

No obstante, la Mesa contempla todos los escenarios, incluida la opción de presentar un acto equivalente si no hay un candidato que se proponga a la investidura o que reúna los apoyos necesarios; es decir, que se active el cronómetro de dos meses hasta la convocatoria de elecciones sin que el pleno haya votado a ningún candidato.

PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA

Rull ha encabezado este miércoles la primera reunión de la Mesa del Parlament de la legislatura, en la que ha pedido al resto de miembros del órgano parlamentario un compromiso con los servidores públicos y el conjunto de ciudadanos.

La primera reunión se ha producido con un "tono extraordinariamente constructivo y cordial" y se ha evidenciado la actitud y la voluntad de respeto por parte de todos los miembros, han explicado las mismas fuentes.

El órgano parlamentario ha ratificado algunos acuerdos de la Mesa anterior y ha expresado que la petición de Vox de reconsiderar la decisión de la Mesa de edad de admitir los votos delegados de los diputados de Junts+ Carles Puigdemont y Lluís Puig en el pleno de constitución de la legislatura "no tiene legitimación" porque las decisiones de la Mesa de Edad no son reconsiderables por otro órgano, al no estar constituida la Junta de Portavoces.