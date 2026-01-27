Rull pide tener "muy presentes" los discursos que llevaron al Holocausto para que no se repita

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull - PARLAMEMT

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido tener "muy presentes" los discursos y las decisiones políticas que hicieron posibles el Holocausto durante el nazismo, y que para que no vuelva a suceder, especialmente en un tiempo como el actual, que ha descrito de incierto y convulso.

Lo ha dicho este martes durante el acto de homenaje del Parlament por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que conmemora la liberación, un 27 de enero de 1945, del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

"Nos jugamos mucho, porque el orden mundial surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, comprometido con los Derechos Humanos y el derecho internacional, está hoy seriamente amenazado", y ha apostado por no restar indiferente ante las discriminaciones de las minorías, ante los abusos de poder y ante las injusticias.

Rull ha mostrado el "compromiso firme" del Parlament para que las atrocidades del Holocausto no caigan en el olvido, y ha sostenido que es un deber cívico mantener este recuerdo, como ha hecho la Cámara desde el Auditorio que lleva el nombre de Lluís Companys, capturado por la Gestapo en 1940.

DISCURSOS DE ODIO

Los horrores del exterminio nazi, ha advertido Rull, no pasaron de un día para otro, en sus palabras, sino que fueron resultado de un proceso en el que el nazismo fue capaz de construir una ideología aparentemente creíble "para muchas personas normales y corrientes que banalizaron la maldad".

Ha señalado que este tipo de discursos, los discursos de odio, son presentes también hoy en día, también en los parlamentos: "Los discursos de odio, intolerancia y discriminación que se propagan hoy en las redes sociales como la pólvora, y demasiado a menudo también en sede parlamentaria, deberían hacernos reflexionar".

Han asistido al acto del Parlament, entre otras autoridades, los consellers de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; miembros de la Mesa del Parlament; representantes de los partidos de la Cámara, así como las expresidentas del Parlament Laura Borràs y Anna Erra.

OFER LASZEWICKY

Ha intervenido durante el acto Ofer Laszewicky, nieto de supervivientes de los campos de concentración y exterminio, que ha explicado que su abuela pasó por 6 campos de concentración, y su abuelo pasó por 13, en Polonia, Alemania y Francia, y que él dejó escrito: "Cada día mataban a personas como si fueran perros. Sabíamos que nuestro destino era la muerte".

Ha advertido que el odio "también es presente y se extiende en Catalunya", y lo ha ejemplificado con la profanación de tumbas en un cementerio judío de Barcelona, con la publicación de un listado de empresas de propiedad judía o la aparición de pintadas que han aparecido en institutos que rezan 'Hitler tenía razón'.

VELAS DEL RECUERDO

Al inicio del acto, se han encendido 6 velas del recuerdo, cada una dedicada a los diferentes colectivos perseguidos por el nazismo: en recuerdo a los judíos exterminados; a los niños que perdieron la vida en las cámaras de gas; y en memoria de las víctimas catalanas y españolas asesinadas en los campos de concentración, y el pueblo gitano.

También en recuerdo de otros colectivos perseguidos por el nacionalsocialismo como personas con discapacidad o del colectivo LGTBI; en recuerdo de los "justos entre las naciones", que arriesgaron la vida para salvar a los perseguidos, y a los supervivientes de la persecución.

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del nazismo, han intervenido estudiantes de bachillerato de 6 centros educativos catalanes que forman parte de un proyecto educativo del Parlament, del Memorial Democràtic y del Departamento de Educación y FP, mediante el cual han conocido de forma exhaustiva lo ocurrido durante el Holocausto.