Rull reivindica el trabajo de Salazar en la Sindicatura de Comptes tras anunciar que deja el cargo

El presidente del Parlament, Josep Rull, con la secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, reconocen el trabajo de Miquel Salazar al frente de la Sindicatura de Comptes - PARLAMENT

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha reivindicado este jueves el trabajo de Miquel Salazar al frente de la Sindicatura de Comptes tras anunciar esta semana que renuncia al cargo por motivos personales y familiares.

Acompañado de la secretaria primera de la Mesa, Glòria Freixa, ha recibido a Salazar en un acto de despedida en el despacho de audiencias del Parlament y lo ha definido como un referente que ha servido "a la nación de manera excelente" y con una trayectoria de servicio público de primer orden.

Rull también ha reconocido el trabajo de la Sindicatura de Comptes por ser "una pieza fundamental del sistema institucional de la Generalitat" y un mecanismo de control.

Salazar, de 70 años y cuyo mandato finalizaba en 2028, ha agradecido las palabras de Rull, recordando que con su renuncia acaba "con muchos años de servicio al país" que le han permitido asumir diversas responsabilidades, algo que considera que ha sido una satisfacción.

También ha defendido la vocación de servicio público y el papel de control de la Sindicatura de Comptes, y ha agradecido el trabajo de todos sus miembros y los esfuerzos que llevan a cabo para lograr consensos en los informes de la institución.

Poco antes, Salazar se ha despedido también en la comisión de la Sindicatura de Comptes de este jueves, sesión a la que ha asistido por última vez con motivo de la presentación de diversos informes de fiscalización.

TRAYECTORIA

La Mesa del Parlament tomó nota esta semana de la renuncia presentada por Salazar, que era miembro de la sindicatura desde 2013 y que desde 2022 ocupaba el cargo de síndico mayor.

Corresponde al pleno elegir a los síndicos de cuentas por una mayoría de tres quintas partes de la Cámara catalana (81 diputados), y el cargo de síndico mayor lo propone el pleno de la Sindicatura de Comptes de entre sus miembros y es nombrado por el presidente de la Generalitat.

De momento, tras la renuncia de Salazar, Llum Rodríguez asumirá por suplencia las funciones de síndica mayor.