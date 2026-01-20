Rull sigue "con preocupación" la evolución del accidente en la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona)

El presidente de la Mesa del Parlament de Catalunya, Josep Rull, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha afirmado este martes por la noche que sigue "con preocupación" la evolución del accidente en la R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona).

"Sigo con preocupación la evolución del accidente del tren de la línea R4 de Rodalies de esta tarde entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia", ha dicho Rull en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También ha agradecido el trabajo de todos los efectivos de seguridad y emergencias que trabajan en el lugar del accidente atendiendo a los afectados.