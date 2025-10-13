Rull subraya que ayudar a las empresas en sus retos debe ser una "prioridad indiscutible"

El presidente de Cecot, Xavier Panés, y el presidente del Parlament, Josep Rull. - EUROPA PRESS

Sàmper asegura que el Govern quiere "aumentar la colaboración público-privada"

TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha subrayado que ayudar a las empresas a hacer frente a sus retos debe ser una "prioridad indiscutible" de las administraciones.

También han intervenido el ministro Jordi Hereu --a través de un vídeo--; el conseller Miquel Sàmper; el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; el presidente de Cecot, Xavier Panés; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, y presidente de La Fageda, Cristóbal Colón.

También han estado la consellera Eva Menor; los expresidentes Artur Mas y Pere Aragonès; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre otros.

Entre otros puntos, Rull ha señalado las dificultades para encontrar personal calificado para poder crecer, así como la innovación o la productividad, entre otros.

Rull ha explicado que el desarrollo sostenible pasa por mejorar la calidad de vida de la actualidad sin hipotecar la de las generaciones futuras: "Esta es la batalla que debemos ser capaces de librar".

"Debemos ser capaces de que la riqueza llegue a todo el mundo", ha dicho, y ha añadido que la colaboración público-privada es, según él, un elemento básico para construir el país.

SÀMPER

Sàmper, por su parte, ha asegurado que el objetivo del Govern es "aumentar la colaboración público-privada" y que las opiniones de las patronales como Cecot son, textualmente, muy importantes.

"Para encontrar cuál o cuáles son los garantes del bien común, debemos ir profundizando en una cuestión que es la colaboración público-privada", ha dicho.

El conseller ha subrayado que "es evidente" que la gestión de todo aquello que es necesario para tirar adelante no puede estar dirigido solo por las instituciones públicas y que el sector privado también debe trabajar en ello.

Sàmper ha llamado a encontrar el equilibrio entre empresas y trabajadores y ha puesto la redacción del nuevo Pla Nacional per a la Industria (PNI) como ejemplo de este equilibrio.

LLUVIAS EN EL EBRO

Tanto Rull como Sàmper han explicado que han intervenido en el acto en sustitución del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra en la zona afectada por las lluvias e inundaciones de este domingo en las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Rull ha señalado que las DANA "son consecuencia directa del cambio climático", que ha definido de amenaza seria, tangible, directa y devastadora.

"La mitigación y adaptación al cambio climático es lo que debe permitir plantar una senda de desarrollo sostenible con todas las consecuencias", ha añadido.

Sàmper ha lamentado el impacto que han tenido las inundaciones en el sector comercial, así como en diferentes negocios de la zona.