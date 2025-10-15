Rull ve con inquietud las "complicidades" de partidos catalanes con los que detuvieron a Companys

El presidente del Parlament, Josep Rull, en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha manifestado este miércoles su inquietud por las "complicidades" de algunos partidos catalanes con los que años atrás detuvieron al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en Francia y lo entregaron a España.

Tras la ofrenda en la tumba de Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento, ha constatado que en Alemania y Austria hay partidos que se reivindican herederos del régimen nazi: "En el caso de Austria es descarnado porque el presidente del Partido por la Libertad, con el que partidos catalanes tienen complicidades, se reivindica como canciller del pueblo, la misma denominación que usaba Hitler".

Tras defender la dignidad, la esperanza y los valores que representa Companys, Rull ha lamentado también tener que presidir un Parlament "en el que no hay normalidad porque dos de los 135 diputados está en el exilio", en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de Junts Lluís Puig.