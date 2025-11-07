Ryanair anuncia una nueva ruta entre Barcelona y Bratislava (Eslovaquia)

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciado la creación de una nueva ruta entre el Aeropuerto de Barcelona y Bratislava (Eslovaquia) durante la próxima campaña de invierno.

En un comunicado este viernes, la aerolínea ha explicado que la ruta operará siete vuelos semanales y que está en funcionamiento a partir de este mismo viernes.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha explicado que la ruta se suma "al ya sólido programa de invierno 2025 de Ryanair y ofreciendo aún más opciones a las tarifas más bajas".