Sabadell (Barcelona) sumará dos nuevas unidades judiciales de ámbito civil en 2026

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la alcaldesa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Sabadell (Barcelona) contará con dos nuevas unidades judiciales de ámbito civil en 2026, ha informado este miércoles la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

La ampliación se enmarca en la creación de 91 nuevas unidades judiciales en Catalunya este año, a las que se sumarán 90 más en 2027 con el objetivo de reforzar el servicio público de justicia.

Estas dos unidades judiciales, recogidas en el borrador de decreto del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también forman parte de las propuestas trasladadas al Ministerio tanto por el Departamento de Justicia como por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Actualmente, el Tribunal de Instancia de Sabadell se estructura en las secciones: civil (8 unidades), familia (2), instrucción (5), penal (4), social (3) y violencia sobre la mujer (1) y con la incorporación de las dos nuevas plazas en civil se prevé un incremento de un 20% de la capacidad de respuesta en uno de los ámbitos con más volumen de procedimientos.

"La creación de estas dos nuevas unidades judiciales en Sabadell es una buena noticia porque permitirá continuar avanzando hacia una justicia más ágil, más eficiente y más próxima a la ciudadanía", ha destacado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante su visita este miércoles al Ayuntamiento de Sabadell, donde se ha reunido con la alcaldesa, Marta Farrés.