Sabrià (ERC) afea al PSC que exija mantener las elecciones el 14F por "electoralismo"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afeado este miércoles al PSC que exija mantener las elecciones el 14 de febrero pese a la situación de la pandemia del coronavirus por "puro electoralismo".

En su intervención en la Diputación Permanente del Parlament tras la comparecencia del Govern sobre la gestión de la Covid-19, ha defendido que para decidir si se mantienen o se posponen los comicios es necesario que los partidos catalanes logren un consenso, dejen de lado los intereses electorales y no aprovechen "para hacer demagogia o intentar desgastar".

Así, Sabrià ha criticado que el PSC defienda mantener el 14F, especialmente cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es su candidato: "Ya es grave dejar sus responsabilidades en medio de una pandemia para ir a hacer de candidato, pero todavía es peor presionar por puro electoralismo".

Para él, es incoherente que los socialistas apuesten por celebrar las elecciones el 14 de febrero cuando el PSOE ha decidido posponer su Congreso Federal por el coronavirus: "Es difícil quedar más retratados".

Aunque no se ha posicionado sobre si mantener o no los comicios, ha advertido de que los datos de evolución de la pandemia no son buenos y que la decisión "es muy compleja".