La Sagrada Familia de Barcelona actualiza su logotipo tras culminar la torre de Jesucristo

Camps posa junto al nuevo logotipo de la Sagrada Familia de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona ha actualizado su logotipo para incorporar la silueta de la torre de Jesucristo, cuyo exterior se finalizó en febrero, culminando la verticalidad del templo y consolidándolo como la iglesia más alta del mundo.

La nueva "identidad visual" la ha presentado este martes el presidente de la Junta Constructora, Esteve Camps, acompañado por el director general, Xavier Martínez, y el arquitecto jefe, Jordi Faulí, en el marco de la presentación de resultados del templo en 2025.

Camps ha afirmado que la nueva imagen se trata de una "evolución natural" en coherencia con la historia de la Sagrada Familia, que busca transmitir que el templo sigue evolucionando, al igual que su logotipo, respetando el legado de Antoni Gaudí.