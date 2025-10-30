La Sagrada Familia de Barcelona coloca el primer elemento de la cruz de la torre de Jesucristo

La Sagrada Familia coloca el primer elemento de la cruz de la torre de Jesucristo - JOSEP DAUDE/SAGRADA FAMILIA

La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este jueves el primer elemento que forma parte de la cruz de la torre de Jesucristo, que marca el inicio de la fase final de la construcción de esta torre central del templo, informa este jueves en un comunicado.

La pieza colocada corresponde al brazo inferior de la cruz, con una altura de 7,25 metros y un peso de 24 toneladas, y llegó el pasado mes de julio dividida en cuatro paneles que se situaron en una plataforma de trabajo, sobre la nave central, a 54 metros de altura para llevar a cabo las tareas de ensamblaje, la instalación de los vidrios y las obras interiores, así como la colocación de piedra.

Con una geometría de doble giro, el brazo inferior presenta una forma cuadrada en la base que se transforma en octogonal en la parte superior.

El exterior está revestido con cerámica blanca esmaltada y vidrios, materiales que destacan por su luminosidad y resistencia a las condiciones atmosféricas.

Una vez completada, la cruz tendrá una altura total de 17,5 metros, el equivalente aproximado a un edificio de cinco plantas, y un ancho de 13,5 metros.