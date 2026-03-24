La Sagrada Familia de Barcelona mantiene su voluntad de que el Papa presida la misa del 10 de junio

Archivo - El arquitecto director de la Sagrada Família Jordi Faulí durante la colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto jefe de la Sagrada Familia de Barcelona, Jordi Faulí, ha afirmado que desde el templo mantienen la voluntad de que el Papa León XIV presida la misa de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la inauguración de la torre de Jesucristo el 10 de junio.

Así se ha pronunciado este martes durante la presentación de resultados del templo en 2025, acompañado por el presidente de la Junta Constructora, Esteve Camps, y el director general de la basílica, Xavier Martínez.

También ha anunciado que durante el mes de mayo se presentarán las actividades en torno al centenario de Gaudí, que se conmemora el 10 de junio, que coincide con el paso del Santo Padre por la capital catalana en el marco de su visita a España.