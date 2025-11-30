La Sagrada Família celebra un siglo de la finalización de su torre de Bernabé

La torre iluninada durante la celebración - SAGRADA FAMÍLIA - PEP DAUDÉ

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La basílica barcelonesa de la Sagrada Família ha celebrado este domingo un siglo de la finalización de su torre de Bernabé, la primera de las 18 proyectadas por Antoni Gaudí y la única que vio completada en vida.

Los castellers del barrio de la Sagrada Família han levantado un 'castell' y se ha iluminado la torre de Bernabé durante el acto, al que ha asistido el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, informa el templo en un comunicado.

También ha habido un diálogo entre el arquitecto director del edificio, Jordi Faulí, y la arquitecta Chiara Curti, y se ha abierto la exposición '1925-2025. Cien años de la finalización de la torre de Bernabé', que se podrá visitar hasta el 26 de mayo de 2026.