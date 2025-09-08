La Sagrada Familia sortea 20.000 entradas gratuitas para visitarla del 19 al 24 de septiembre

Archivo - Construcción de la torre de la Madre de Dios de la Sagrada Familia, a 21 de septiembre de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Este 2021 los esfuerzos de las obras del templo se han centrado en finalizar la torre de la Madre de Dios de la Sag - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Sagrada Familia sorteará 20.000 entradas gratuitas en el marco de unas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán del 19 al 24 de septiembre por las fiestas de La Mercè de Barcelona.

En un comunicado este lunes, ha Basílica ha explicado que las inscripciones para participar en el sorteo de las entradas se ha abierto este lunes, y permanecerán abiertas hasta este domingo, y los ganadores se anunciarán el día 15 de septiembre.

Las visitas serán los días 19, 20, 21 y 24 de septiembre de 16.00 a 20.00 horas, a excepción del día 20, que será de 15.00 a 18.00 horas, y los visitantes podrán recorrer los espacios más emblemáticos y descubrir una de las escenas escultóricas de la vida de la Madre de Dios: 'Les noces de Canà'.