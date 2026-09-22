La Sagrada Familia ve "muy avanzadas" las negociaciones con Barcelona para la fachada de la Gloria

Archivo - Varios turistas caminan en las inmediaciones de la Sagrada Familia, a 6 de agosto de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El interior de la torre de Jesucristo, a la que se podrá acceder en 2028, representará el origen del firmamento

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El director general de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, ha asegurado que las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de la fachada de la Glòria están "muy avanzadas" tras el preacuerdo al que ha llegado el consistorio con los vecinos afectados.

Así se ha expresado en rueda de prensa este martes para presentar el avance de las obras del templo, acompañado por el arquitecto jefe, Jordi Faulí, donde ha explicado que están a la espera de que el consistorio "mueva ficha" para avanzar en la construcción de la fachada.

Ha señalado que el templo dispone de un espacio disponible en la manzana de al lado donde se podría reubicar el edificio de Núñez y Navarro de la calle Mallorca, sin el cual se podría finalizar la fachada.

Martínez ha señalado que no saben "el alcance de la solución que quiere dar el Ayuntamiento", con el que llevan negociando desde hace más de un año, y ha remarcado que sin retirar este edificio es imposible acabar la que sería la principal entrada al templo.

CONSTRUCCIÓN

Por su parte, Faulí ha explicado que los cimientos de la fachada de la Gloria se construyeron hace años y ha anunciado que en los próximos meses empezarán con la construcción de las torres laterales y en 1 año podrán empezar a elevar las 8 columnas que soportan las torres.

Ha señalado que, a diferencia del resto de fachadas del templo, la de la Gloria se extiende hasta 35 metros mediante unas columnas bifurcadas, extendiéndose hasta la manzana de delante con una gran escalinata, que cubriría la calle Mallorca.

Actualmente, el templo dispone de la licencia para construir las torres, pero necesita llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, no solo para retirar el edificio que impide la construcción de la fachada, sino para obtener la licencia que les permitiría ocupar la calle.

Faulí y Martínez, en la línea de lo que el Patronato de la Sagrada Familia ha ido anunciando los últimos años, han asegurado que en un máximo de 10 años el templo debería estar completamente acabado.

TORRE DE JESUCRISTO

El arquitecto jefe también ha explicado los siguientes pasos de la torre de Jesucristo después de su inauguración por parte del Papa León XIV el pasado 10 de junio, durante la misa del centenario de Antoni Gaudí, centrados en su interior.

Ha señalado que para subir a la cruz que corona la torre son necesarios 3 ascensores, de los cuales los 2 primeros, que suben a los visitantes hasta los 35 metros, ya están finalizados, y en estos momenos están construyendo el segundo, que llegaría hasta los 85, y finalizando el proyecto del tercero, que llegaría hasta lo alto del templo.

Respecto a la decoración, ha indicado que será una representación del origen del firmamento, representado por un mosaico formado por más de 50.000 piezas que van de colores más violáceos y azulados hasta el color blanco que representa a la primera luz del universo.

CAPILLA DE LA ASUNTA

Respecto a la capilla de la Asunta, cuya construcción está previsto que finalice en abril del año que viene, Faulí ha explicado que representa el mantillo de la Madre de Dios, decorado con un 'trencadís' azul y sujetado por cuatro ángeles, y finalmente coronada por un orbe y una cruz gaudiniana.

Según el arquitecto jefe, para Gaudí esta capilla está estrechamente relacionada con la ciudad de Barcelona ya que dos de sus santos más reconocidos, Sant Roc y Sant Josep Oriol, se alzan encima de las dos puertas que dan a la calle Provença, de la que ocupa unos 2,5 metros.