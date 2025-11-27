Saiz inicia un viaje a Barcelona centrado en los retos actuales y la violencia de género

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha iniciado un viaje de tres días a Barcelona centrado en los retos actuales, en contacto con los ámbitos universitario y social, y la violencia de género.

Como primer acto de la agenda en Barcelona, la ministra asistió este miércoles a la ceremonia de los Premios Ondas, y este viernes materializará junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la firma de un convenio de colaboración para intensificar la lucha contra los discursos xenófobos y de odio en redes sociales, informa el Ministerio en un comunicado este jueves.

Este jueves, Saiz protagonizará un diálogo con estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), dentro de la asignatura "Nuevos retos sociales", del grado de Ciencias Políticas.

Allí, explicará el alcance de las políticas sociales que impulsa su departamento y abordará medidas recientes como la cotización de las prácticas no remuneradas, que garantiza protección y derechos desde la etapa, inicio de la relación con la Seguridad Social y que supone la primera contribución para generar el derecho a la futura pensión de jubilación.

Por la tarde, cerrará el acto de entrega de los Premios Meninas, impulsados por el Ministerio de Igualdad para reconocer a personas, entidades e instituciones que destacan por su compromiso en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Y por la noche, Saiz pronunciará el discurso de clausura de la ceremonia de entrega de las Becas que concede la Fundación Prevent para apoyar la formación e inserción laboral de jóvenes con discapacidad.