Saiz pide tranquilidad sobre el conflicto de Irán y asegura que las ayudas llegarán "cuanto antes"

La ministra de Inclusión, Elma Saiz. - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha dado este jueves un mensaje de tranquilidad y de prudencia ante el conflicto en Irán, y ha asegurado que el Gobierno está trabajando para que el paquete de medidas económicas para mitigar sus efectos "sea cuando antes".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios antes de participar en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en Barcelona, donde ha defendido que están preparados: "Somos un Gobierno que ha afrontado diferentes desafíos y que hemos hecho los deberes. Estamos preparados".

Pese a no concretar si estas ayudas llegarán antes del próximo Consejo de Ministros, Saiz se ha remitido a las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ha confirmado que se está trabajando a través de el diálogo y el consenso.

HODIO

Preguntada por algunas de las reacciones políticas a la puesta en marcha de 'Hodio', la herramienta que tiene el objetivo de monitorizar los discursos de odio en las plataformas digitales, la ministra ha defendido que el odio en las redes sociales y en la sociedad "no tiene que dar ni risa ni mofa".

"Me parece que es muy importante, cuando estamos hablando además de menores o de adolescentes, que los protejamos a todos los niveles, y que en esta sociedad haya más amor y menos odio y que podamos afrontar los desafíos que tenemos por delante. Por eso, el mensaje más claro de hoy, también esta tarde no quiero dejar de decirlo, no a la guerra", ha añadido Saiz.