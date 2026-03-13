Saiz reprocha al PP su 'no' al escudo social frente a las consecuencias de la guerra de Irán

1068706.1.260.149.20260313115526 Saiz durante las declaraciones a la prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reprochado al PP que votara 'no' al escudo social hace dos semanas, tras las críticas de los populares por la gestión del Gobierno de las consecuencias de la guerra en Irán y Oriente Medio.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa posteriores a un encuentro en Juno House, celebrado este viernes en Barcelona, al que ha asistido también el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otras autoridades y representantes del mundo empresarial.

"Al Partido Popular, que hace esas críticas, yo le preguntaría que por qué votó hace escasamente dos semanas que no a un escudo social. ¿Qué es lo que no le gustaba del escudo social para haber votado que no? Es fácil lanzarse a la crítica", ha reflexionado la ministra.

Preguntada por si el Gobierno se plantea prohibir los despidos por causas energéticas, Saiz ha lanzado un mensaje "de prudencia, de calma", y ha asegurado que trabajan para dar una respuesta adecuada y eficaz, entre otros, con la reunión de este jueves con agentes sociales, sindicatos y patronales.

Sobre el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat, la ministra ha apuntado que en este punto concreto no hay un acuerdo, pero se ha remitido a los pactos para la financiación autonómica: "También parecía difícil encontrar una postura que satisficiera a todas las comunidades autónomas, y encima de la mesa está".

RÉCORD DE MUJERES AFILIADAS

Durante el encuentro se han abordado cuestiones en materia de inclusión, igualdad, movilidad internacional y cohesión social, así como el rol de las mujeres en el mercado laboral.

Saiz ha destacado que en el mercado laboral hay un "récord histórico" de mujeres afiliadas trabajando 10 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social, y 1,3 millones de autónomas, cuyas bases de cotización crecen por encima de las de los hombres.