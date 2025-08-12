La sala de traslados del Santa Caterina de Salt (Girona) atiende a 600 personas en su primer año

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sala de traslados del Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) ha atendido a un total de 600 personas desde su puesta en marcha el 15 de julio de 2024.

El espacio se ha consolidado como herramienta clave de mejora de la experiencia del paciente en el momento del área hospitalaria, ofreciendo un entorno "confortable y adaptado" para aquellos usuarios que deben esperar en el hospital mientras esperan el transporte sanitario no urgente, afirma el Institut d'Assistència Sanitaria (IAS) de Girona en un comunicado.

El espacio tiene capacidad para acoger varios pacientes y un equipo específico de enfermería asignado, y ha permitido liberar camas de hospitalización y boxes de urgencia más rápidamente, reduciendo la presión sobre los servicios asistenciales en momentos de alta demanda.