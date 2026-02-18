Sales (Junts) acusa a Illa de falta de "autocrítica" e insiste en la cuestión de confianza

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de falta de "autocrítica" e insiste en que se debe someter a una cuestión de confianza y que, en caso de que no lo haga, comparezca en la Cámara catalana para dar explicaciones.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha manifestado que, en lugar de ambición y liderazgo, observaron un Illa que defendió la gestión del Govern y de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque , "de manera enconada".

Sales considera que puede ser que Illa "no tenga la confianza que le invistió" porque no ha logrado un acuerdo con ERC y Comuns para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Además, ha recordado que ERC y Comuns pidieron la semana pasada en el Parlament el cese de Paneque, entre otras cuestiones.

"El presidente debería preguntarse cómo es que sus socios en el Govern, por la mañana van a una manifestación para pedir un cese y para pedir mejoras en un servicio, y por la tarda siguen dándole apoyo", ha añadido.