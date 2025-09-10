Sales (Junts) pide al Govern actuar con contundencia por el "ataque frontal" del TSJC al catalán

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha reclamado este miércoles al Govern que actúe con contundencia ante el "nuevo ataque frontal" que supone que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya anulado diversos artículos del decreto de régimen lingüístico educativo catalán.

"No puede ser que los tribunales ataquen la lengua catalana de esta manera y la quieran debilitar en la educación y la sociedad. Vulnerar los derechos de los catalanes educativa y socialmente es un agravio que tenemos que poder revertir", ha subrayado en un comunicado del partido.

Así, ha preguntado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Educación, Esther Niubó, y al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, si acatarán la sentencia o defenderán la lengua catalana "hasta el último momento".

"Ésta fue una de las razones por las que no firmamos el Pacte Nacional per la Llengua", ha especificado Sales, que ha pedido máxima defensa del catalán, contundencia y movilización.

Para la portavoz parlamentaria de Junts, el catalán debe ser la lengua vehicular en la escuela y "es la lengua propia del país".